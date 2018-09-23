Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
В Иркутске прошел финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 2018. Всего в финале было представлено 70 проектов из 10 регионов. Об этом говорится на сайте конкурса.
И вот лучшие из лучших! Представляем вашему вниманию список победителей. Итак, лучшим туристическим событием в области культуры признан международный фестиваль — симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Второе место досталось фестивалю театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко», а третье - фестивалю бетонной скульптуры «Творомир», который прошел летом в Свирске, и культурному форуму «Байкал тотем». Кроме того, второе и третьи места с иркутскими проектами разделили события из Красноярского края и Еврейской автономной области.
Далее в номинации «лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» также региону досталось второе и третье место за фестиваль «Хоровод ремесел на земле Иркутской» и «Иркутский Арбат». А специальный диплом «За сохранение традиций» получил национальный бурятский праздник «Сур Харбан».
КОНКРЕТНО
В каких еще номинациях Иркутской области достались победы?
Лучшее городское праздничное событие
3 место Костюмированное шествие «Иркутск – город спортивный»,
Лучшее детское туристическое событие
3 место Международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург»,
Лучшее молодежное туристическое событие
3 место Фестиваль молока,
Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия
1 место Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия (Вениаминова)
2 место МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»,
Лучшее туристическое событие в области спорта
1 место Первая мультиспортивная серия Сибири «Марафоны БАМ»,
2 место Байкальский открытый турнир по подледной рыбалке «BOTIF-2018»,
2 место Фестиваль «ОТКРЫТАЯ ВОДА»,
3 место Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля»
Лучшее этно-культурное туристическое событие
2 место Пихтинские встречи