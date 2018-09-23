Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири

23 Сент. 13:30 2018-09-23T13:30:48+03:00

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В Иркутске прошел финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 2018. Всего в финале было представлено 70 проектов из 10 регионов. Об этом говорится на сайте конкурса.

И вот лучшие из лучших! Представляем вашему вниманию список победителей. Итак, лучшим туристическим событием в области культуры признан международный фестиваль — симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Второе место досталось фестивалю театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко», а третье - фестивалю бетонной скульптуры «Творомир», который прошел летом в Свирске, и культурному форуму «Байкал тотем». Кроме того, второе и третьи места с иркутскими проектами разделили события из Красноярского края и Еврейской автономной области.

Далее в номинации «лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» также региону досталось второе и третье место за фестиваль «Хоровод ремесел на земле Иркутской» и «Иркутский Арбат». А специальный диплом «За сохранение традиций» получил национальный бурятский праздник «Сур Харбан».

КОНКРЕТНО

В каких еще номинациях Иркутской области достались победы?

Лучшее городское праздничное событие

3 место Костюмированное шествие «Иркутск – город спортивный»,

Лучшее детское туристическое событие

3 место Международный фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург»,

Лучшее молодежное туристическое событие

3 место Фестиваль молока,

Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия

1 место Культурно-просветительский центр им. святителя Иннокентия (Вениаминова)

2 место МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»,

Лучшее туристическое событие в области спорта

1 место Первая мультиспортивная серия Сибири «Марафоны БАМ»,

2 место Байкальский открытый турнир по подледной рыбалке «BOTIF-2018»,

2 место Фестиваль «ОТКРЫТАЯ ВОДА»,

3 место Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля»

Лучшее этно-культурное туристическое событие

2 место Пихтинские встречи