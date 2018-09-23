2018-09-23T15:12:32+03:00
Общество

Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании

Однако суд в удовлетворении иска отказал
Яна ЛИСИНА
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Осторожно - договор электроснабжения!Осторожно - договор электроснабжения!Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вот так оплачиваешь за электроэнергию исправно, а в какой-то момент раз и на тебя подают в суд! За что, - спрашивается? В такой ситуация оказалась семья из Иркутска, которая заключила договоры с двумя сетевыми компаниями. Одна из них обслуживала их дом, другая – «отвечала» за свет в гараже. И то и другое строение находятся на одном земельном участке.

За электроэнергию, получается, супруги исправно оплачивали двум компаниям согласно заключенным договорам.

И вот, однажды, произошло аварийное отключение электроснабжения их дома и гаража. Прибывшие сотрудники сетевой организации, которая обслуживает дом, установили, что фактически к их сетям подключен и гараж. В результате компания подала в суд иск с тем, чтобы взыскать с семьи стоимость бездоговорного потребления электрической энергии в размере 190 тысяч рублей.

Однако в суде установили, что супруги не специалисты в области подключения к электрическим сетям и не могли установить от каких конкретно сетей снабжаются электричеством дом и гараж.

- Вина граждан не была установлена. В удовлетворении иска сетевой организации отказано, - сообщили в Иркутском районном суде.

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