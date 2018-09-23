Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди

23 Сент. 15:31 2018-09-23T15:32:29+03:00

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Серия неудач, увы, продолжается. Иркутская команда по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» не смогла противостоять спортсменам из хабаровского «СКА-Нефтяник». Матч завершился со счетом 8:2. Напомним, игра проходила в Кемерове, где сейчас идет Кубок России по бенди.

И хотя иркутяне проиграли, все же два гола забили. Их авторами стали полузащитники Павел Дубовик и Антон Шевцов. Следующий матч бело-синие проведут там же, в Кемерове на Кубке России, 25 сентября. Встретятся иркутяне с местным «Кузбассом».

Напомним, ранее хоккеисты «Байкал-Энергии» проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 1:5, а до этого сыграли вничью с «Уральским трубником».

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