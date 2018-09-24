Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика пройдет 29-30 сентября в Иркутске

24 Сент. 05:16 2018-09-24T05:17:10+03:00

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Международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика Baikal Cubing 2018 пройдет в Иркутске 29-30 сентября. Это будут первые подобные соревнования в городе. Заявки на участие уже поданы, однако зрителем может стать любой желающий.

- У участников будет шанс установить мировой рекорд, - сообщают организаторы мероприятия. - В состав жюри войдут представители Всемирной ассоциации кубика (WCA). Результаты чемпионата внесут в мировой рейтинг. Лучшие получат сертификаты и призы.

Напомним, что сейчас рекорд принадлежит австралийцу Феликсу Земдегсу, который собрал головоломку за 4,22 секунды. А в Сибири, кстати говоря, есть свой чемпион. «Комсомолка» уже рассказывала историю 11-летнего школьника Одона Хусаева. Мальчишка за 36 секунд справляется с задачей. Но делает это не просто так. Летом он выступал на городских улицах перед зрителями, чтобы собрать деньги на лечение младшей сестры, страдающей тяжелым заболеванием.