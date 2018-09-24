2018-09-24T05:23:12+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Зауралью» в Кургане

Наши хоккеисты вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Зауралью» в Кургане. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Зауралью» в Кургане. Фото: официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В Кургане «оранжевые» уступили местному «Зауралью» со счетом 1:3.

При этом первыми счет в матче открыли ангарчане. Уже в дебюте встречи отличился Алексей Ложкин. Отыграться хозяевам льда удалось только во втором отрезке. Равновесие восстановил Денис Цыганов. Спустя несколько минут он же вывел «Зауралье» вперед. Наши парни до последних минут пытались отыграться, и заменили вратаря на шестого полевого игрока, и получили шайбу в пустые ворота.

- Мы сегодня делали все возможное, чтобы увезти из Кургана очки. Но, как говорится, мало хотеть – надо мочь, - цитирует главного тренера «Ермака» Марата Аскарова пресс-служба ангарского клуба.

Следующий матч «Ермак» проведет 28 сентября в Ангарске. В гости к нам пожалует китайский «Ценг Тоу».

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