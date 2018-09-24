2018-09-24T05:54:40+03:00
Общество

Красиво жить запретишь: иркутянину не разрешили парковать свой вертолет во дворе дома

Прокуратура через суд потребовала прекратить использование посадочной площадки
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Красиво жить запретишь: иркутянину не разрешили парковать свой вертолет во дворе домаКрасиво жить запретишь: иркутянину не разрешили парковать свой вертолет во дворе домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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У одного из жителей микрорайона Ершовский в Иркутске есть свой вертолет Eurocopter EC-120B, вот только места, где его парковать, теперь нет. Раньше мужчина оставлял его прямо во дворе дома, используя его, как посадочную площадку. Однако у Байкало-Ангарского транспортного прокурора появились претензии к владельцу винтокрылой машины.

- Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что гражданин использует земельный участок, прилегающий к его индивидуальному дому, в качестве посадочной площадки для взлета и посадки принадлежащего ему вертолета, относящегося к легкому воздушному судну авиации общего назначения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - В соответствии с требованиями законодательства земельные участки, являющиеся посадочными площадками для воздушных судов авиации общего назначения, должны иметь соответствующий вид разрешенного использования.

Однако земля хозяина вертолета для этого не предназначена. На ней можно лишь строить жилые дома и хозяйственные постройки. А это значит, что использование участка для взлета и посадки создает аварийные ситуации.

Суд в итоге удовлетворил иск надзорного ведомства и запретил владельцу вертолета парковать его рядом с домом.

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