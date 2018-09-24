24 Сент. 07:15 2018-09-24T07:16:07+03:00

За долги у предпринимателя из Шелехова забрали овощной павильон Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Магазин судебные приставы продадут, а деньги пустят на погашение 140 тысяч рублей долга

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Овощного павильона лишился предприниматель из Шелехова. За долги судебные приставы наложили арест на торговую точку.

Ранее городская администрация подала на мужчину иск в суд с требованием вернуть долг, накопившийся за пользование земельным участком. Предприниматель не донес до казны 140 тысяч рублей. Судебное дело он проиграл, после чего и вмешались судебные приставы.

- Судебный пристав лично проконтролировал транспортировку павильона, в котором продавались овощи, с земельного участка, а также наложил арест на него, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Впоследствии торговый павильон будет реализован, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности по арендной плате.