2018-09-24T07:53:26+03:00
Происшествия

Двоих сибиряков, которые взяли в заложники четверых человек, приговорили к условным срокам

Пленники, просидев пять часов в зимовье, смогли освободиться сами
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Двоих сибиряков, которые взяли в заложники четверых человек, приговорили к условным срокамДвоих сибиряков, которые взяли в заложники четверых человек, приговорили к условным срокамФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Двоим жителям города Зимы в Иркутской области суд вынес приговор за то, что они взяли людей в заложники. Преступники получили по 2,5 лет лишения свободы. Однако срок этот им назначили условно.

А та история, за которую мужчинам пришлось ответить перед законом, произошла после очередного застолья. Сибиряки вооружились ружьями и удерживали в зимовье четверых человек больше пяти часов.

- Это происходило до того момента, пока осужденные не утратили бдительность, чем потерпевшие воспользовались, разоружили мужчин и прекратили преступные действия последних, - отметили в пресс-службе Куйтунского районного суда Иркутской области.

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