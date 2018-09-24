24 Сент. 09:58 2018-09-24T09:58:09+03:00

Полицейские сняли на видео задержание барсеточника в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На след вора вышли после очередной кражи кошелька и ювелирных украшений из салона автомобиля [видео]

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В Иркутске на улице Ржанова 20 сентября средь бела дня из автомобиля «Хонда ЦРВ» пропали кошелек и ювелирные украшения. Полицейские, которые приехали на место преступления, выяснили, что орудовал вор-барсеточник, разжившийся примерно на 25 тысяч рублей.

- Он сразу же был задержан оперативниками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Подозреваемым оказался 39-летний нигде не работающий местный житель.

Полицейские возбудили уголовное дело за кражу. Теперь любителю жить за чужой счет грозит до пяти лет колонии. Суда он будет дожидаться под стражей. Полицейские сейчас проверяют, единственный ли это криминальный эпизод в жизни предполагаемого преступника или нет.

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