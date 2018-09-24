Ошибочка вышла: мужчина поджег квартиру бывшей девушки в Усолье-Сибирском, а жилье оказалось съемным

24 Сент. 10:54 2018-09-24T10:54:22+03:00

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Пожар произошел ночью 16 сентября в Усолье-Сибирском. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже дома на Комсомольском проспекте. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот вещи на сумму более чем 50 тысяч рублей огонь уничтожил, а еще испортил окна, балкон, стены, мебель. Пострадал и балкон другой квартир на третьем этаже. Оказалось, что пожар начался не случайно.

- По предварительной информации, в поджоге подозревается сожитель девушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области - 28-летний мужчина из Приморского края решил, по его словам, таким способом решил наказать ее после ссоры. Действовал он, находясь в нетрезвом состоянии. На месте происшествия подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Ранее был судим за кражи.

Вот только квартира девушке не принадлежит. Она снимала жилье в аренду. А на мужчину за порчу чужого имущества возбуждено новое уголовное дело. Сейчас допрашиваются очевидцы, назначено проведение экспертиз. Поджигателю грозит до пяти лет колонии.