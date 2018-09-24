24 Сент. 12:39 2018-09-24T12:39:17+03:00

Пьяный водитель «КамАЗа» врезался в машину с детьми по пути из Ангарска в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На дороге из Ангарска в Иркутск днем 24 сентября произошло ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка. В автомобиль «Ниссан-Эксперт» врезался «КамАЗ», который ехал в попутном направлении.

- Девочка была пристегнута ремнем безопасности и отделалась ушибами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, в иномарке находился годовалый ребенок, который находился в детском удерживающем кресле, который травм не получил.

Водителя «КамАЗа» полицейские, прибывшие на место ДТП, проверили на содержание алкоголя в крови. Оказалось, мужчина был пьян. Вину отрицать он не стал, признавшись, что выпил стакан водки перед тем, как сесть за руль.

Полицейские проводят проверку всех обстоятельств аварии.