2018-09-24T14:03:40+03:00
Происшествия

Грузовой поезд сбил 25-летнего мужчину в Иркутской области

Следователи начали проверку всех обстоятельств трагедии
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Грузовой поезд сбил 25-летнего мужчину в Иркутской областиГрузовой поезд сбил 25-летнего мужчину в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В гибели на железной дороге 25-летнего жителя поселка Тыреть Иркутской области разбираются следователи. Начата доследственная проверка трагедии.

- По предварительным данным, днем 27 августа в районе остановочного пункта «Тыреть» Восточно-Сибирской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Отметим, что машинист поезда пытался экстренно затормозить, подавал звуковые сигналы. Однако трагедии избежать не удалось.

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