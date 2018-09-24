Юношу из Усолья-Сибирского оштрафовали за покупку водки 16-летним студентам

24 Сент. 16:46 2018-09-24T16:46:11+03:00

Ему придется заплатить от 1500 до 3000 рублей

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В Усолье-Сибирском полицейским стало известно, что двое 16-летних студентов пили водку. Как выяснилось, алкоголь в магазине им купил 19-летний приятель. А теперь у всей троицы проблемы с законом.

- Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних в отношении юношей составлены административные протоколы, теперь студенты поставлены на профилактический учет в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

А старшего приятеля привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. Теперь ему придется выплатить штраф от 1500 до 3000 рублей.