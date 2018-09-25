2018-09-25T04:31:36+03:00
Происшествия

ЧП в Братске: мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты

Всего за выходные в регионе зарегистрировали 12 пожаров
Ольга БУЕВА
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ЧП в Братске: мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.ЧП в Братске: мужчина пострадал на пожаре из-за непотушенной сигареты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Спасатели предупреждают: часто люди сами виноваты в трагедиях. Например, часто причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в выходные зарегистрировано 12 пожаров.

Трагедия произошла в городе Вихоревке Братского района. Дом вспыхнул около 6.00 22 сентября.

- Наши спасатели обнаружили в квартире на первом этаже пострадавшего, который получил отравление угарным газом, - говорится в сообщении. - Решетки на окнах квартиры на первом этаже, где произошло возгорание, затруднили работу пожарных. Вскрыв окна, спасатели вынесли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

Позже стало ясно: трагедия произошла из-за непотушенной сигареты.

В результате пожара повреждена мебель, домашние вещи, комната закопчена. Жилой дом был спасен от огня.

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