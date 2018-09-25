2018-09-25T05:58:21+03:00
Происшествия

Ущерб 18 миллионов: председателю потребительского кооператива в Иркутске вынесли обвинительный приговор

Он получил 4 года условно
Ольга БУЕВА
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Украл 18 миллионов: председателю потребительского кооператива в Иркутске вынесли обвинительный приговор. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиУкрал 18 миллионов: председателю потребительского кооператива в Иркутске вынесли обвинительный приговор. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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На скамье подсудимых – бывший председатель кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса». В 2014-2015 годах обвиняемый организовал организацию для привлечения денежных вкладов. С декабря 2015 года фирма перестала выплачивать дивиденды вкладчикам, офис общества закрылся, а штат сотрудников был уволен. Вкладчики, не получившие свои деньги, начали массово обращаться в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, причиненный ущерб составил 18 миллионов рублей. Пострадали 100 человек – в основном жители Иркутска, Ангарска и Шелехова в возрасте от 60 до 98 лет.

Оперативники проделали огромную работу: 10 обысковых мероприятий, 30 судебных экспертиз, допросили 300 свидетелей. Объем уголовного дела – 50 томов.

В итоге обвиняемого признали виновным по статье УК №Присвоение». Суд вынес приговор – лишение свободы на срок 4 года условно.

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