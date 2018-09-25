2018-09-25T06:07:55+03:00
Афиша Иркутска

Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон

Сезон начинается концертом из цикла «Пять вечеров с большим оркестром»
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон. Он стартует 28 сентября циклом концертов «Пять вечеров с большим оркестром».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, губернаторский симфонический оркестр под Илмара Лапиньша исполнит программу, которая охватит три столетия истории симфонической музыки.

Любители классических произведений услышат симфонии Моцарта, Шумана, Штрауса и других всемирно известных музыкантов.

Кстати, в ближайшие месяцы филармония готовит выступления на разных площадках города.

Так, 27 и 28 октября на сцене драмтеатра имени Охлопкова состоится премьера проекта — балет в двух актах на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Оперу Джузеппе Верди «Риголетто» поставят совместно Иркутская областная филармония и музтеатр имени Загурского.

В планах вместе с музеем «Тальцы» провести «Фестиваль русской оперы» под открытым небом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бурятии осудили врачей, из-за которых погибла шестилетняя девочка
В Иркутской области поддержат съемки малобюджетных фильмов
В 45-ом квартале Братска из-за прорыва трубы отключили горячую воду и отопление
Иркутян приглашают посетить виртуальный музей, посвященный заболеваниям, передающимся половым путем
ДТП с трамваем и автобусом в Иркутске: следственный комитет начал проверку
На соцподдержку населения Иркутской области добавят денег
Роспотребнадзор: на Центральном рынке никаких инфекций не выявлено
«Признание»: почетные жители Иркутской области получили знаки имени Юрия Ножикова
Полиция Ангарска разыскивает мужчину, с ножом напавшего на девушку
Финансирование здравоохранения Иркутской области увеличат
Приангарье готовится к зиме с опережением графика
Ирина Леньшина возглавила аппарат Законодательного Собрания в Иркутской области
Скрывался восемь лет: в Самаре поймали жителя Армении, который убил иркутянку в 2010-ом году
Бонни и Клайд по-иркутски: мужчину и его возлюбленную осудили в Краснодаре за 19 вооруженных нападений на магазины