СЕГОДНЯ 06:07 2018-09-25T06:07:55+03:00

Сезон начинается концертом из цикла «Пять вечеров с большим оркестром»

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Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон. Он стартует 28 сентября циклом концертов «Пять вечеров с большим оркестром».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, губернаторский симфонический оркестр под Илмара Лапиньша исполнит программу, которая охватит три столетия истории симфонической музыки.

Любители классических произведений услышат симфонии Моцарта, Шумана, Штрауса и других всемирно известных музыкантов.

Кстати, в ближайшие месяцы филармония готовит выступления на разных площадках города.

Так, 27 и 28 октября на сцене драмтеатра имени Охлопкова состоится премьера проекта — балет в двух актах на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Оперу Джузеппе Верди «Риголетто» поставят совместно Иркутская областная филармония и музтеатр имени Загурского.

В планах вместе с музеем «Тальцы» провести «Фестиваль русской оперы» под открытым небом.