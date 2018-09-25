Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон
Иркутская областная филармония открывает 80-ый сезон. Он стартует 28 сентября циклом концертов «Пять вечеров с большим оркестром».
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, губернаторский симфонический оркестр под Илмара Лапиньша исполнит программу, которая охватит три столетия истории симфонической музыки.
Любители классических произведений услышат симфонии Моцарта, Шумана, Штрауса и других всемирно известных музыкантов.
Кстати, в ближайшие месяцы филармония готовит выступления на разных площадках города.
Так, 27 и 28 октября на сцене драмтеатра имени Охлопкова состоится премьера проекта — балет в двух актах на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Оперу Джузеппе Верди «Риголетто» поставят совместно Иркутская областная филармония и музтеатр имени Загурского.
В планах вместе с музеем «Тальцы» провести «Фестиваль русской оперы» под открытым небом.