2018-09-25T12:32:05+03:00
Происшествия

Скрывался восемь лет: в Самаре поймали жителя Армении, который убил иркутянку в 2010-ом году

Теперь подозреваемому грозит реальный срок
Ольга БУЕВА
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Скрывался восемь лет: в Самаре поймали жителя Армении, который убил иркутянку в 2010-ом году.Скрывался восемь лет: в Самаре поймали жителя Армении, который убил иркутянку в 2010-ом году.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В СК по Иркутской области рассказали, что раскрытию преступлений прошлых лет уделяется особое внимание. Те, кто нарушает закон должны знать, что наказание неотвратимо.

В ведомстве рассказали, что в Самаре задержали уроженца Армении, который убил 28-летнюю иркутянку еще в 2010-ом году. Это произошло на рынке "Филакс", который расположен в 18-ом Советском переулке. 23-летний мужчина напала на местную жительницу, с которой они были знакомы, с ножом. В больнице от полученных травм девушка умерла.

По горячим следам преступника поймать не удалось. 8 лет он скрывался, несмотря на то, что был объявлен в федеральный розыск. И вот 20 сентября его удалось задержать в Самарской области. Мужчину этапировали в Иркутск.

- На допросе задержанный признался, что совершил убийство 28-летней женщины на почве возникшей ссоры, - говорится в сообщение СК РФ по Иркутской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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