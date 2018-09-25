2018-09-25T10:21:03+03:00
Общество

Ирина Леньшина возглавила аппарат Законодательного Собрания в Иркутской области

С октября 2015 года по апрель 2018 она занимала должность советника мэра областного центра
Ольга БУЕВА
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Ирина Леньшина возглавила аппарат Законодательного Собрания в Иркутской области. Фото: Александр НОВИКОВИрина Леньшина возглавила аппарат Законодательного Собрания в Иркутской области. Фото: Александр НОВИКОВ
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Новые назначения в ЗС региона. Бывший советник мэра Иркутска Ирина Леньшина назначена руководителем аппарата Законодательного собрания Иркутской области. Ранее этот пост занимал Дмитрий Авдеев, который теперь стал ее заместителем.

Напомним, Ирина Леншина родилась в 1970 году в Иркутске. В 1992 году закончила отделение журналистики ИГУ. Несколько лет трудилась в медиа-среде: работала заведующей отделом информации газеты «Советская молодежь», журналистом в газете «СМ Номер один». Позже возглавляла пресс-службу администрации Иркутска, с 2008 года - управление пресс-службы и информации аппарата губернатора Иркутской области. С января 2015 года по недавнее время занимала должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора. С октября 2015 года - советник мэра Иркутска.

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