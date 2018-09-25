Полиция Ангарска разыскивает мужчину, с ножом напавшего на девушку
В Ангарске полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении. В полицию обратилась 22-летняя горожанка. Она рассказала, что в лесу недалеко от 17-го микрорайона на нее напал неизвестный с ножом. Грабитель выхватил кошелек, в котором находились 15 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, уже известны приметы подозреваемого.
На вид ему 30-35 лет, рост грабителя 170-175 см. Был одет в бейсболку темно-синего цвета, короткую темно-синюю куртку, синие джинсы.
Особые приметы: на левом ухе наклеен лейкопластырь. В полиции уже завели уголовное дело по статье "Разбой". Всех, кто что-либо знает о нахождении подозреваемого, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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