СЕГОДНЯ 12:23 2018-09-25T12:23:10+03:00

Полиция Ангарска разыскивает мужчину, с ножом напавшего на девушку. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Он украл кошелек, в котором находилось 15 тысяч рублей

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В Ангарске полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении. В полицию обратилась 22-летняя горожанка. Она рассказала, что в лесу недалеко от 17-го микрорайона на нее напал неизвестный с ножом. Грабитель выхватил кошелек, в котором находились 15 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, уже известны приметы подозреваемого.

На вид ему 30-35 лет, рост грабителя 170-175 см. Был одет в бейсболку темно-синего цвета, короткую темно-синюю куртку, синие джинсы.

Особые приметы: на левом ухе наклеен лейкопластырь. В полиции уже завели уголовное дело по статье "Разбой". Всех, кто что-либо знает о нахождении подозреваемого, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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