2018-09-25T12:35:32+03:00
Общество

«Признание»: почетные жители Иркутской области получили знаки имени Юрия Ножикова

Лауреатами стали Георгий Барский и Гавриил Франтенко
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Признание»: почетные жители Иркутской области получили знаки имени Юрия Ножикова«Признание»: почетные жители Иркутской области получили знаки имени Юрия Ножикова
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Жители Иркутской области получили Почетные знаки имени первого избранного губернатора Иркутской области Юрия Ножикова. Церемония награждения прошла в Законодательном Собрании Иркутской области. По поручению председателя Заксобрания Сергея Сокола, лауреатов поздравил вице-спикер Кузьма Алдаров.

В этом году лауреатами стали почетные граждане Иркутской области: Георгий Барский - легенда прокуратуры Иркутской области, который прошел путь от народного следователя до прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, и Гавриил Франтенко, который почти 40 лет возглавляет ведущее сельскохозяйственное предприятие региона, оказывает большую материальную помощь малоимущим, многодетным семьям, ветеранам войны и труда, детским домам и обществу Красного креста.

- Это, действительно, выдающиеся сибиряки, чей личный пример, как и вклад в развитие нашего региона, бесценен, – отметил вице-спикер Законодательного Собрания Кузьма Алдаров.

В связи с отъездом Георгия Барского награду вручили его внучке Анне Барской. А за Гавриила Франтенко, который не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья, награду получил его внук Степан Франтенко.

Напомним, Почетный знак «Признание» был учрежден в 2010 году как форма поощрения региональным парламентом жителей Приангарья, осуществляющих социально-значимую общественную деятельность, и добившихся высоких результатов в различных сферах жизни общества. Вручается этот знак только один раз в год в рамках празднования дней Иркутской области, и получают премию только два человека.

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