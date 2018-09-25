2018-09-25T13:09:50+03:00
Авто

ДТП с трамваем и автобусом в Иркутске: следственный комитет начал проверку

Пока неизвестно, кто виновник аварии
Ольга БУЕВА
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ДТП с трамваем и автобусом в Иркутске: следственный комитет начал проверку. Фото: ИнцидентДТП с трамваем и автобусом в Иркутске: следственный комитет начал проверку. Фото: Инцидент
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СУ СК по Октябрьскому району начал разбираться в подробностях ДТП - напомним, в Иркутске на пересечении улиц Депутатской и Советской столкнулись трамвай и автобус. В аварии, которая произошла ранним утром, пострадали четверо пассажиров.

Как говорится в сообщении ведомства, сотрудники начали доследственную проверку "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Пока неизвестно, кто виновник ДТП.

- Мы комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.

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Видео столкновения трамвая и автобуса в Иркутске: жители города делятся снимками в соцсетях. Кто виноват - водитель трамвая или автобуса? Пока никакой официальной информации нет. Пока полиция разбирается во всех подробностях аварии, пользователи выдвигают свои версии произошедшего. Например, что у трамвая отказал "тормоз".

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