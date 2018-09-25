Иркутян приглашают посетить виртуальный музей, посвященный заболеваниям, передающимся половым путем

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-25T13:33:28+03:00

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Иркутян приглашают посетить первый виртуальный музей «Прощай, средневековье», который в креативной форме освещает историю заболеваемости ИППП. Проект позволяет в интерактивной форме узнать об истории и профилактике инфекций, передающихся половым путем.

Проект запущен медицинской компанией ИНВИТРО и креативным агентством Possible Group.

- Здесь можно изучить не только симптомы, способы лечения и профилактики, но и историю возникновения заболеваний, - рассказали в компании.

В России, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет количество больных гепатитом С сократилось с 5 100 до 1 800 человек (на 100 тысяч населения) – его стали эффективнее лечить.

Также в 2007 году в России трихомониазом болели 305 900 человек, а в 2016 - 81 300.

С 12 400 до 1 400 (на 100 тыс. населения) за 10 лет сократилось количество инфицированных гепатитом В – здесь сыграла роль массовая вакцинация детей. На 62 000 (с 93 100 до 31 100) уменьшилось число больных сифилисом. Но продолжает расти количество инфицированных ВИЧ: в 2016 году в России было 1 500 000 людей с данным заболеванием, а еще в 2007 – лишь 400 000.

Сайт «Прощай, средневековье» представляет собой виртуальный сад, где пользователь может изучить распространенные инфекции, передающиеся половым путем, а также понять, как обезопасить себя и где сдать анализы.