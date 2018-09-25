В 45-ом квартале Братска из-за прорыва трубы отключили горячую воду и отопление

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-25T14:08:52+03:00

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Прорыв трубы произошел в Братске на территории рынка "Сосновый". Из-за ЧП в настоящее время нет горячей воды и отопления в 45-ом микрорайоне Правобережного округа.

- Ситуация осложнялась пересечением смежных кабельных линий и тем, что на месте работ находятся ларьки и торговые палатки, - рассказали в пресс-службе администрации Братска. - Торговые точки с территории перенесли, а со вчерашнего вечера приступили к земляным работам.

На месте аварии выкопали котлован. Сейчас рабочие откачивают воду. Поврежденный участок трубы в ближайшее время заменят на новый.

Специалисты трудятся в круглосуточном режиме. Техника и материалы, необходимые для выполнения работ, есть. Неполадки планируют устранить до 26 сентября, тем более, что в ближайшее время обещают похолодание. В северной же столице региона возможен снег.