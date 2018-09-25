В 45-ом квартале Братска из-за прорыва трубы отключили горячую воду и отопление
Прорыв трубы произошел в Братске на территории рынка "Сосновый". Из-за ЧП в настоящее время нет горячей воды и отопления в 45-ом микрорайоне Правобережного округа.
- Ситуация осложнялась пересечением смежных кабельных линий и тем, что на месте работ находятся ларьки и торговые палатки, - рассказали в пресс-службе администрации Братска. - Торговые точки с территории перенесли, а со вчерашнего вечера приступили к земляным работам.
На месте аварии выкопали котлован. Сейчас рабочие откачивают воду. Поврежденный участок трубы в ближайшее время заменят на новый.
Специалисты трудятся в круглосуточном режиме. Техника и материалы, необходимые для выполнения работ, есть. Неполадки планируют устранить до 26 сентября, тем более, что в ближайшее время обещают похолодание. В северной же столице региона возможен снег.