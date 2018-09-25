2018-09-25T15:43:20+03:00
Здоровье

В Бурятии осудили врачей, из-за которых погибла шестилетняя девочка

Докторов признали виновными
Ольга БУЕВА
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В Бурятии осудили врачей, из-за которых погибло шестилетняя девочкаВ Бурятии осудили врачей, из-за которых погибло шестилетняя девочкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ошибка врачей стоила жизни шестилетнему ребенку. В Заиграевском районе Бурятии вынесли приговор двум педиатрам.

Как сообщают СК СУ по Иркутской области, специалистов признали виновной в причинении смерти по неосторожности. За помощью мать ребенка обратилась еще в марте прошлого года. У шестилетней девочки был кашель, высокая температура и насморк.

Педиатр поставила ребенку неверный диагноз, недооценив тяжесть состояния. Врач назначила лечение, которое не принесло облегчения. С другим специалистом история повторилась.

- На основании одного осмотра и прослушивании органов грудной клетки, не проведя лабораторных диагностических мероприятий, педиатр вновь неверно определила заболевание у ребенка в виде ОРЗ, - говорится в сообщении.

В стационар девочку привезли в тяжелом состоянии. Спустя час она скончалась. В суде уже вынесли приговор – врачей приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

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