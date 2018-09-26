2018-09-26T03:16:23+03:00
Спорт

Очередное поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Кузбассу» в матче Кубка России

Наши парни вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Очередное поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Кузбассу» в матче Кубка РоссииОчередное поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Кузбассу» в матче Кубка РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» все никак не могут одержать первую победу в Кубке России. В очередном матче в Кемерове бело-синие проиграли хозяевам льда «Кузбассу» со счетом 4:6.

При этом началась игра для иркутян удачно. Уже к 19-й минуте наши парни вели в счете 2:0 благодаря дулю Игоря Вассермана. Но еще до перерыва кемеровчанам удалось восстановить равновесие. В дебюте второго отрезка «Кузбассу» и вовсе удалось оторваться в два мяча. Затем команды обменялись забитыми мячами. В концовке игры бело-синие забили еще дважды, но сравнять счет так и не успели. Третье подряд поражение нашей дружины на турнире. Напомним, ранее иркутяне уступили "СКА-Нефтянику" и "Енисею".

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 26 сентября со Студенческой сборной России.

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