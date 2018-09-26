Ищут больше недели: двое грибников пропали в Шелеховском районе

СЕГОДНЯ 04:20 2018-09-26T04:20:15+03:00

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В Шелеховском районе уже больше недели продолжаются поиски двух пропавших без вести грибников. Они ушли в лес, и не вернулись еще 18 сентября. Один мужчина исчез в районе железнодорожной станции Летняя, второй - между поселком Большой Луг и железнодорожной станции Огоньки. С тех пор на связь с родственниками они не выходили.

- Полицейские ежедневно создают две группы от 6 до 12 человек, которые днем ведут поиски пропавших в лесу в районе поселка Большой Луг и станции Летняя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - К поискам также подключены волонтеры, добровольческий спасательный отряд «Лиза Алерт» и неравнодушные жители Большелугского и Олхинского поселений. Пока поиски результатов не дали.

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