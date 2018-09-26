2018-09-26T05:20:01+03:00
Происшествия

Роковая любовь: иркутянка выманивала деньги у поклонников, переписываясь с ними на сайте знакомств

Женщина разбила сердца двум жителям Краснодарского края
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Роковая любовь: иркутянка выманивала деньги у поклонников, переписываясь с ними на сайте знакомствРоковая любовь: иркутянка выманивала деньги у поклонников, переписываясь с ними на сайте знакомствФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На сайте знакомств жительница Иркутска зарегистрировалась в мае 2017 года. Но целью женщины было вовсе не найти спутника жизни, а выманить у потенциального жениха как можно больше денег. Так, одному из своих поклонников из Краснодарского края, с которым она начала переписку, иркутянка рассказала, что живет в Улан-Удэ, и выдумала легенду, что у нее есть ребенок, которого ей трудно воспитывать из-за отсутствия финансов.

Чтобы разжалобить мужчину, она написала новому знакомому, что у нее есть задолженность по оплате за электроэнергию в 1200 рублей и ей нечем её погасить. Доверчивый житель Кубани решил помочь, и тут же перевел ей деньги. Затем, сибирячка начала жаловаться на то, что ей нечем кормить ребенка, и нечем платить за детский сад. Тогда воздыхатель отправил ей еще более 3 тысяч рублей.

Вскоре мужчина настолько влюбился в иркутянку, что предложил ей переехать к нему в Краснодарский край. Мошенница попросила отправить ей 6 тысяч на билет, после чего, просто заблокировала поклоннику доступ к своей странице. Когда аферистку вычислили, выяснилось, что роковая красотка по такой же схеме обманула ещё одного доверчивого жителя Краснодарского края, выманив у мужчины 10 800 рублей. На днях она услышала приговор суда.

- За совершенные мошенничества ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

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