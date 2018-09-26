2018-09-26T06:09:59+03:00
Происшествия

Девять ящиков свежей рыбы: нелегальную партию омуля в 230 килограммов изъяли в Слюдянском районе

Автомобиль, забитый байкальским деликатесом, остановили на трассе Р-258 «Байкал»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Девять ящиков свежей рыбы: нелегальную партию омуля в 230 килограммов изъяли в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Девять ящиков свежей рыбы: нелегальную партию омуля в 230 килограммов изъяли в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Несмотря на запрет на промышленную добычу, вылов и продажу омуля, полицейские продолжают выявлять нелегальные партии главного байкальского деликатеса. На днях оперативники совместно с Россельхознадзором изъяли 9 ящиков со свежим омулем, запрещённым к обороту. На трассе Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита инспекторы остановили автомобиль, забитый рыбой, и выяснили, что у 31-летнего водителя не было никаких разрешительных документов на перевозку.

- Как рассказал водитель, рыбу он якобы купил у рыбаков в Кабанском районе и вёз в Иркутск для продажи на рынке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчину уже оштрафовали, а весь груз, который составил 230 килограммов, изъяли.

Напомним, что запрет на вылов омуля Минсельхоз ввел с 1 октября 2017 года.

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