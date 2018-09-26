Не заплатил штраф: у иркутянина забрали автомобиль за вождение в пьяном виде

СЕГОДНЯ 07:22 2018-09-26T07:22:13+03:00

Только после этого, должник нашел деньги и выплатил всю сумму

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Получив штраф в 30 тысяч рублей за пьяное вождение, житель Иркутска не торопился выплачивать долг. До тех пор, пока к нему домой не явились судебные приставы, которые проводили поквартирный обход по взысканию задолженностей у таких нарушителей. Они не стали слушать очередные обещания сибиряка, и наложили арест на его автомобиль Toyota Corolla Fielder, 2012 года выпуска, который был припаркован во дворе. Испугавшись, лишиться машины, и не захотев стать пешеходом, мужчина начал искать деньги.

- Эта мера сработала. На следующий день после ареста автомобиля, должник выплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

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