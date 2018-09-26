2018-09-26T07:22:13+03:00
Авто

Не заплатил штраф: у иркутянина забрали автомобиль за вождение в пьяном виде

Только после этого, должник нашел деньги и выплатил всю сумму
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Не заплатил штраф: у иркутянина забрали автомобиль за вождение в пьяном видеНе заплатил штраф: у иркутянина забрали автомобиль за вождение в пьяном видеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Получив штраф в 30 тысяч рублей за пьяное вождение, житель Иркутска не торопился выплачивать долг. До тех пор, пока к нему домой не явились судебные приставы, которые проводили поквартирный обход по взысканию задолженностей у таких нарушителей. Они не стали слушать очередные обещания сибиряка, и наложили арест на его автомобиль Toyota Corolla Fielder, 2012 года выпуска, который был припаркован во дворе. Испугавшись, лишиться машины, и не захотев стать пешеходом, мужчина начал искать деньги.

- Эта мера сработала. На следующий день после ареста автомобиля, должник выплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль за долги: судебные приставы забрали машину у злостного нарушителя ПДД из Усолья-Сибирского.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный комитет: иркутская фармацевтическая компания уклонилась от уплаты налогов на 190 миллионов рублей
Более 80 миллиардов рублей планируется в ближайшие пять лет направить в дорожную отрасль Приангарья
Персональная выставка ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бровкина открылась в Иркутске
В микрорайоне Березовый в Иркутске нашли 14 мертвых щенков
На чемпионате рабочих профессий иркутяне завоевали бронзовые медали
27 сентября в музеи Иркутска можно попасть бесплатно
Госдума поддержала инициативу Зоксобрания Иркутской области освободить жителей от уплаты некоторых пошлин
Вице-спикеры Законодательного собрания поздравили генконсула Китая в Иркутске с 69-й годовщиной образования КНР
После капитального ремонта открылась средняя школа №1 в поселке Качуг
Погоня за лихачом в Черемхове: полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы поймать нарушителя на «Жигулях»
Новые машины скорой помощи отправились в муниципалитеты Иркутской области
Сочиняй Мечты: группа «Каста» выступит на концерте, посвященном 100-летию ИГУ
Хотел попросить на бутылку: братчанин задержал вооруженного преступника, который ограбил магазин и салон сотовой связи
Обвиняемые в убийстве ангарского бизнесмена предстанут перед судом