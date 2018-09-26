2018-09-26T08:54:42+03:00
Происшествия

Обвиняемые в убийстве ангарского бизнесмена предстанут перед судом

Преступление было совершено в декабре 2017-го
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погибший бизнесмен Сергей Бибов. Фото: предоставлено Игорем Орловым.Погибший бизнесмен Сергей Бибов. Фото: предоставлено Игорем Орловым.
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Уголовное дело на двух жителей Ангарска, которых обвиняют в убийстве ангарского бизнесмена Сергея Бибова, передано в Иркутский областной суд. Напомним, это громкое преступление было совершено ранним утром, 8 декабря 2017 года. 44-летнего директора компании по производству пластиковых окон убили в гаражном кооперативе «Клаксон», куда погибший пришел за машиной.

Позже выяснилось, что злоумышленников было двое – заказчик и исполнитель. местный предприниматель занял у Сергея Бибова крупную сумму денег, которую должен был выплачивать с рассрочкой каждый месяц. Но, сделать это из-за финансовых проблем не смог и решилего заказать. Устранить бизнесмена он предложил одному из своих подчиненных, которому пообещал денежное вознаграждение. Тот выследил Сергея Бибова и выстрелил ему в спину.

- Судить преступников будут по статье «Убийство, совершенное по найму», - сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

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