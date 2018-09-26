2018-09-26T09:37:34+03:00
Происшествия

Хотел попросить на бутылку: братчанин задержал вооруженного преступника, который ограбил магазин и салон сотовой связи

Алексей Попков выбил нож из рук злодея [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Алексей Попков не испугался преступника с ножом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Алексей Попков не испугался преступника с ножом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Пьяный житель Братска с ножом в руках ограбил продуктовый магазин на улице Наймушина. Ворвавшись в торговый зал, налетчик, угрожая продавцу холодным оружием потребовал отдать ему всю выручку. Но этого, грабителю оказалось мало, и он отправился «брать» салон сотовой связи, расположенный на соседней улице.

Но провернуть ту же самую операцию ему помешал местный житель Алексей Попков, который стал случайным свидетелем преступления. Парень выхватил нож из рук злодея, и удерживал его до приезда полицейских. Что касается преступника, то им оказался местный 62-летний житель. Свой поступок он объяснил так: - «Хотел попросить денег на бутылку». Вместо очередного застолья, его отправили в спецприемник.

- За гражданскую позицию и грамотные действия, мы обязательно поощрим Алексея Попкова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Грабитель признался, что на преступление пошел, чтобы купить бутылку водки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Грабитель признался, что на преступление пошел, чтобы купить бутылку водки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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