Сочиняй Мечты: группа «Каста» выступит на концерте, посвященном 100-летию ИГУ

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-26T10:19:48+03:00

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Отличная новость для студентов и преподавателей ИГУ, которые 19 октября придут на праздничный концерт, посвященный 100-летию университета во Дворце спорта «Труд». Хедлайнером праздника станет известная российская хип-хоп группа «Каста». Кроме того, на сцене выступят творческие коллективы вуза, прошедшие кастинг. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

Кроме того, поздравить ИГУ с юбилеем приедут вузы-партнеры из разных городов и стран. Торжественный прием преподавателей, профессоров и приглашенных гостей пройдет в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского.

А у административного корпуса по улице Карла Маркса, 1, 27 октября откроется памятник первому ректору ИГУ, профессору Моисею Рубинштейну. Там же состоится закладка капсулы времени, послание потомкам, которое должны вскрыть через 50 лет.