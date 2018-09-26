2018-09-26T10:59:23+03:00
Авто

Погоня за лихачом в Черемхове: полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы поймать нарушителя на «Жигулях»

Теперь ему грозит арест до 15 суток
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водитель "Жигулей". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водитель "Жигулей". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Внимание инспекторов ГИБДД, которые дежурили на одной из улиц Черемхова, привлек водитель «ВАЗ-2106», ехавший в темное время без включенных фар. Полицейские собирались остановить нарушителя, но тот нажал на газ, и попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню. По громкоговорителю оперативники требовали лихача остановиться, но тот, даже не думал тормозить. Когда водитель «Жигулей» выехал из города на трассу, инспекторы решили применить табельное оружие, и выстрелили по колесам. После этого, горе-гонщику пришлось остановиться.

За рулем ВАЗа оказался 26-летний житель Аларского района, у которого даже не было водительских прав. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, он отказался. За это на него составили протокол. Кроме того, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.

- Пока он помещен в изолятор временного содержания, а его машину отправили на штрафплощадку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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