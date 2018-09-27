2018-09-27T04:09:26+03:00
Афиша Иркутска

Американская певица Finnli выступит в Иркутске: артистка приедет в Россию впервые

Она даст концерт 30 сентября на сцене Иркутской областной филармонии
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Американская певица Finnli выступит в Иркутске: артистка приедет в Россию впервыеАмериканская певица Finnli выступит в Иркутске: артистка приедет в Россию впервыеФото: Екатерина ГАЛЕЕВА
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Впервые в России эффектная и невероятно талантливая восходящая звезда жанра R`n`B певица Finnli выступит не где-то, а в Иркутске. Она споет на сцене Иркутской областной филармонии с программой «Beautiful Girl» 30 сентября в 18:00 вместе с ведущим джазовым ансамблем региона «Доктор Джаз». Вот такой интересный дуэт иркутяне смогут увидеть уже совсем скоро.

Справка КП:

Певица Finnli - американская музыкальная дива. Родилась во Флориде(США). Она обладает сильным, глубоким голосом, который покоряет сердца многих. Карьеру певицы начала еще в местной церкви, что дало ей отличную музыкальную базу и полезные знакомства. Уже с юных лет она делила сцену с популярными музыкантами Америки. Сейчас Finnli - восходящая звезда. Она работает над своим первым студийным альбомом. Она выпустила свои первые два сингла «Beautiful Girl» и «Sorry» и даже сняла на них клипы. Недавно FINNLI выпустила свой новый сингл «Way Side».

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