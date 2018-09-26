27 сентября в музеи Иркутска можно попасть бесплатно

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-26T12:25:27+03:00

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В четверг, 27 сентября в музей им. В.П. Сукачева, историко-мемориальный музей декабристов и краеведческий музей можно попасть всем желающим абсолютно бесплатно.

- Благотворительную акцию, приуроченную ко Всемирному дню туризма и 81-летию со дня образования Иркутской области, организует министерство культуры и архивов Приангарья при поддержке регионального агентства по туризму, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

А архитектурно-исторический музей «Тальцы» предоставит свободных вход всем группам незащищенных слоев населения. А 29 сентября пройдет экскурсия по Кругобайкалке. Кроме того, для пенсионеров парк «Лукоморье» и Ботанический сад ИГУ приготовили специальную программу. При предъявлении пенсионного удостоверения вход бесплатный.

Со всеми остальными мероприятиями в рамках празднования Дня туризма вы можете ознакомиться на официальном сайте агентства по туризму Иркутской области.