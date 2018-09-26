2018-09-26T13:00:58+03:00
Происшествия

В микрорайоне Березовый в Иркутске нашли 14 мертвых щенков

По предварительной версии, их загрызли взрослые собаки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В микрорайоне Березовый в Иркутске нашли 14 мертвых щенковВ микрорайоне Березовый в Иркутске нашли 14 мертвых щенковФото: Иван ВИСЛОВ
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Трупы 14 растерзанных щенков нашли в роще микрорайона Березовый Ленинского округа. Об обнаружении тел животных в соцсетях сообщила президент фонда защиты животных "Байкальский ковчек" Елена Прадчук. Вскоре на место приехали зоозащитники и полицейские.

Что стало причиной гибели щенков пока неизвестно. Их тела отправили на экспертизу. По предварительной информации, их могли загрызть взрослые собаки. Этой версии пока придерживаются и в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Возможно, восстановить полную картину происшествия помогут случайные свидетели.

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