В микрорайоне Березовый в Иркутске нашли 14 мертвых щенков
Трупы 14 растерзанных щенков нашли в роще микрорайона Березовый Ленинского округа. Об обнаружении тел животных в соцсетях сообщила президент фонда защиты животных "Байкальский ковчек" Елена Прадчук. Вскоре на место приехали зоозащитники и полицейские.
Что стало причиной гибели щенков пока неизвестно. Их тела отправили на экспертизу. По предварительной информации, их могли загрызть взрослые собаки. Этой версии пока придерживаются и в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Возможно, восстановить полную картину происшествия помогут случайные свидетели.
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