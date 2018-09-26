Первая победа: «Байкал-Энергия» разгромила Студенческую сборную России в матче Кубка России

26 Сент. 16:02 2018-09-26T16:02:36+03:00

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Есть первая победа иркутской «Байкал-Энергии» в Кубке России! Бело-синие разгромили Студенческую сборную России со счетом 7:1.

При этом в первом тайме иркутяне не смогли снять все вопросы о победителе, и отправили в ворота студентов только два безответных мяча. Отличились Артем Фероян и Антон Филимонов. Во втором отрезке наши хоккеисты, наконец, показали, кто является более опытной и мастеровитой командой. Антон Шевцов, Павел Дубовик, Эмиль Бихузин и Иван Нечаев довели счет до разгромного – 6:0, и только после этого студенты смогли отыграть один мяч. Но последнее слово осталось за бело-синими. Точку в игре поставил все тот же Эмиль Бихузин.

Следующий матч в рамках Кубка России «Байкал-Энергия» проведет 27 сентября с новосибирским «Сибсельмашем».