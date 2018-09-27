2018-09-27T10:29:20+03:00
Общество

Проезд по улице 4-ая Советская в Иркутске ограничат до конца ноября

Это связано с продлением дорожных работ
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Проезд по улице 4-ая Советская в Иркутске ограничат до конца ноября: фото Яндекс КартыПроезд по улице 4-ая Советская в Иркутске ограничат до конца ноября: фото Яндекс Карты
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Еще на два месяца проезд по улице 4-ая Советская и Комсомольская в Иркутске запрещен. А все из-за дорожных работ. Ориентировочно работы по строительству теплотрассы закончатся 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

А теперь о других ограничениях автомобильного движения в Иркутске.

Также до 30 сентября ограничат проезд около 216 дома по улице Карла Либнехта и по улице Жигулевской от 2-ая Летчиков до Егорова. Перекресток двух улиц 2-ая летчиков и Егорова полностью закрыт.

Помимо этого, по улице Пролетарской движение автомобилей частично приостановлено до 9 октября. По-прежнему нельзя проехать по участку от улице Рабочей до Некрасова.

А Улица Пушкина на участке от улицы Румянцева до Касьянова закрыта до 8 октября.

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