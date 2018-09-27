СЕГОДНЯ 05:50 2018-09-27T10:28:59+03:00

Около 300 тысяч заработной платы задолжали фармацевтам в Тулуне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

8 аптекарей подали на своего директора в суд

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Не выплачивал заработную плату своим работникам один из владельцев аптеки в Тулуне. Он задолжал около 300 тысяч рублей фармацевтам. Но они не растерялись и через суд получили свои деньги.

- Прокурор Тулунской межрайонной прокуратуры в интересах 8 сотрудников одной из аптек города Тулуна обратился с иском в суд о погашении задолженности по заработной плате в размере 294 тысячи рублей,- сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы приставов по Иркутской области.

Судья Тулунского района иск удовлетворил. Начался исполнительный процесс. Судебные приставы тут же выехали на место проживания задолжника. Разъяснили руководителю аптеки его нарушения, уведомили о сроках погашения задолженности и мерах наказания, если тот откажется погасить задолженность.

Директор аптеки все понял и поспешил выплатить зарплату всем сотрудникам его предприятия.

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