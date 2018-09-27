Горе-мамаша из Иркутской области задолжала своим детям 350 тысяч рублей алиментов

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-27T10:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Казаченско-Ленского района вела разгульный образ жизни: выпивала, нигде не работала, держала своих детей в ненадлежащих условиях. За это ее лишили родительских прав. Сына и двух дочерей женщины отправили в детский дом. По решению суда мать обязали выплачивать алименты, но она проигнорировала эту обязанность.

- Администрация детского дома, на попечении которого находятся дети, в интересах несовершеннолетних обратилась в суд об обязаннии гражданки Х. оформить на троих детей доли в благоустроенной квартире в многоэтажном доме, принадлежащей на праве собственности должнику,- сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Казаченско-Ленский суд удовлетворил иск. Начался исполнительный процесс. Но, нерадивая мамаша отказалась действовать в рамках закона. Ее принудительно доставили в отдел местно Росреестра, где она подписала все необходимые бумаги. Ей пришлось выделить каждому ребенку по ¼ части квартиры. Но это не освободило ее от долга по алиментам. Она по-прежнему обязана выплатить сумму в размере 350 тысяч рублей.