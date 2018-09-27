2018-09-27T10:28:14+03:00
Общество

В Приангарье подвели итоги дополнительных дней сдачи ЕГЭ 2018: 42 человека не справились с экзаменом

Экзамен по русскому языку и математике в Иркутской области попытались сдать 136 человек
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутской области 42 человека не смогли повторно сдать ЕГЭВ Иркутской области 42 человека не смогли повторно сдать ЕГЭФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Все ученики, которые не смогли попасть летом на ЕГЭ 2018 или провалили его, могли пройти испытания в период с 4 по 15 сентября. На этом этапе у обучающихся не было выбора сложности экзамена. Все сдавали только базовый уровень.

В организационном плане все проходило, как и в официальные дни сдачи Единого государственного экзамена. Контроль в аудиториях вели общественные наблюдатели, работали камеры, шла онлайн-трансляция в интернете.

- Среди онлайн наблюдателей были представители Российского союза молодежи. В этом году РСМ начал подготовку ребят, которые дистанционно работали в ситуационных центрах на базе образовательных учреждений. В режиме реального времени общественные наблюдатели имели возможность следить за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в любом регионе. За весь период было открыто 32 ситуационных центра - рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Итак, а вот и итоги. Из 136 экзаменующихся 122 человека сдавали математику, 14 - русский язык. ЕГЭ в этот раз не сдали 42 участника: 36-математику, 6-русский язык. Одного сдающего удалили с экзамена за использование мобильного телефона.

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