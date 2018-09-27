2018-09-27T10:27:34+03:00
Происшествия

Чтобы скрыть следы взлома, преступник поджег чужую машину

Полицейские уже задержали подозреваемого
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Чтобы скрыть следы взлома, преступник поджег чужую машинуЧтобы скрыть следы взлома, преступник поджег чужую машинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утром 23 сентября в Иркутске на улице Баррикад загорелась машина «Хонда Фит Арио». На место происшествия тут же выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они установили, что неизвестный поджег машину и скрылся с места происшествия.

- Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев. В результате принятые меры позволили сыщикам в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

Подозреваемый признал вину. Он рассказал, что хотел совершить кражу, но ничего ценного не нашел. Увы и ах. После мужчине пришло в голову поджечь автомобиль, чтобы скрыть взлом.

На данный момент в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.

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