Чтобы скрыть следы взлома, преступник поджег чужую машину
Утром 23 сентября в Иркутске на улице Баррикад загорелась машина «Хонда Фит Арио». На место происшествия тут же выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они установили, что неизвестный поджег машину и скрылся с места происшествия.
- Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев. В результате принятые меры позволили сыщикам в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.
Подозреваемый признал вину. Он рассказал, что хотел совершить кражу, но ничего ценного не нашел. Увы и ах. После мужчине пришло в голову поджечь автомобиль, чтобы скрыть взлом.
На данный момент в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.
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