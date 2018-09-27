Предпоследнее место: «Байкал-Энергия» крупно проиграла «Сибсельмашу» и вылетела из Кубка России

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-27T08:04:31+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» бесславно завершили свое выступление в Кубке России 2018. В заключительном матче первого этапа бело-синие проиграли новосибирскому «Сибсельмашу» со счетом 2:6.

В первом тайме зрители увидели только один забитый мяч, и влетел он в ворота нашего Григория Лапина. Отличился Кирилл Петровский. Вторая 45-минутка также началась нерадужно для иркутских болельщиков. Голы Рауана Исалиева и Никиты Терехина, позволили новосибирцам оторваться в три мяча. Надежду нашей дружине вернул Антон Шевцов, которому удалось размочить счет, но пыл иркутян вскоре охладил Алексей Доровских, отправивший четвертый снаряд в рамку Лапина. Затем моторчик бело-синих Антон Шевцов оформил дубль, но последнее слово осталось за «Сибсельмашем». Жирную точку в игре ставят два точных удара Сергея Гана и Евгения Леонова.

После этого поражения, «Байкал-Энергия», как и «Сибсельмаш» вылетает из Кубка России. Набрав всего 4 очка в 6 играх, бело-синие занимают предпоследнее – 6 место в турнирной таблице, опередив лишь Студенческую сборную России. Напомним, для выхода в финальную часть нашим парням нужно было занимать 1 или 2 строчку. Впереди у иркутян подготовка к Кубку мира, который пройдет в октябре в Швеции.

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