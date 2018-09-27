Всероссийский день ходьбы 2018 продет в Иркутской области 29 сентября

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-27T10:25:47+03:00

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29 сентября в Иркутской области пройдет Всероссийский день ходьбы 2018.

- Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности,- рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

В Иркутской области главной старт назначен в Ангарске. Мероприятие состоится 29 сентября в 10:00 в парке имени 10-летия Ангарска. В 10:45 начнется разминка. А в 11:00 состоятся построение и старт. Участникам предложат пройти два километра по специально отмеченному пути. После финиша пройдет награждение победителей. Им вручат сувениры и приятные подарки.

Более 2000 заявок на участие подали любители спорта в Иркутской области. Всероссийский день ходьбы 2018 также состоится в Тулуне, Бодайбо, Тайшетском, Зиминскои и других районах Иркутской области.