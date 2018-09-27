2018-09-27T11:29:57+03:00
Общество

Наркоманов в Иркутской области стало меньше

Область занимает 20 место в России и 6 в СФО
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Наркоманов в Иркутской области стало меньше.Наркоманов в Иркутской области стало меньше.Фото: Сергей МИНАЕВ
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Наркотики - одна из самых главных проблем человечества. Огромное количество людей умирают из года в год от передозировки наркотическими веществами.

- За восемь месяцев 2018 года в Иркутской области зафиксировано 147 случаев отравления наркотиками, это на 44 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.- Тому способствует слаженная работа и объединение усилий всех ведомств в рамках антинаркотической комиссии Иркутской области. Аналогичные структуры созданы во всех муниципальных образованиях. На уничтожение дикорастущей конопли и профилактику употребления запрещённых веществ направляются средства как из областного, так и из местных бюджетов.

Не смотря на это ситуация в отдельных районах Иркутской области по-прежнему остается плачевной. Например, в Тулуне, Ангарском городском округе, Заларинском, Нижнеудинском районах, зафиксировано увеличение отравления наркотиками. Больше всего отравлений зарегистрировано в Шелеховском районе. А в Иркутске, Братском районе, Усолье-Сибирском и Черемхово замечен внушительный спад употребления наркотических веществ.

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