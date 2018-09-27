Сергей Сокол: «Мы будем поддерживать малый и средний бизнес»

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-27T11:41:58+03:00

По мнению спикера, это поможет приходу инвестиций в наш регион

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В Иркутской области будет уделяться пристальное внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Эта задача станет приоритетной в работе депутатов третьего созыва Законодательного Собрания Приангарья. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Сокол.

- Поддержка малого и среднего бизнеса в нашем регионе должна быть не декларируемой, а реально действующей, - добавил Сергей Сокол. – Ведь инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от того, насколько поощряется этот сектор экономики. Если он будет работать эффективно – то инвестиции в Иркутскую область придут гораздо быстрее. Кроме того, должны быть предусмотрены средства на поддержку перспективных старт-апов – это позволит создать в муниципалитетах точки роста, послужит развитию конкретных районов области.

Также спикер отметил необходимость поддержки местных товаропроизводителей. По словам Сергея Сокола, те, кто платит налоги в бюджет Иркутской области, должны иметь преимущества, а их продукция распространяться на внутреннем рынке.