2018-09-27T11:43:20+03:00
Общество

Сергей Сокол предложил расширить взаимодействие депутатов и ученых Иркутской области

Он предложил создавать совместные экспертные площадки и разрабатывать нормативные акты межрегионального значения
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Сергей Сокол предложил расширить взаимодействие депутатов и ученых Иркутской областиСергей Сокол предложил расширить взаимодействие депутатов и ученых Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол встретился с исполняющим обязанности ректора Иркутского госуниверситета, академиком РАН Игорем Бычковым. Спикер предложил расширить взаимодействие депутатов и ученых. Он предложил использовать в работе аналитические материалы, подготовленные последними, создавать совместные экспертные площадки и разрабатывать нормативные акты межрегионального значения.

Кроме того, Сергей Сокол согласился войти в состав федерального оргкомитета по празднованию 100-летнего юбилея Иркутского государственного университета. В рамках встречи также рассмотрели вопрос создания в Иркутской области научно-образовательного центра. По мнению Игоря Бычкова, это будет способствовать увеличению валового регионального продукта за счет создания новых высокотехнологичных предприятий. На сегодняшний день завершается разработка концепции данного центра. Ее представят на конкурс в рамках реализации национального проекта «Наука», где и будут выбирать территории для создания научных кластеров. Отметим, что к сентябрю 2019 года в России должно появиться пять научно-образовательных центров, а до 2024 года – не менее 15.

«Важно, чтобы Иркутская область попала в первую волну этого отбора, поэтому поддержка со стороны региональных властей необходима», – подчеркнул Игорь Бычков.

Сергей Сокол отметил, что депутаты Законодательного Собрания готовы поддержать научное сообщество в этом вопросе.

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