2018-09-27T12:05:22+03:00
Общество

Незаконно добыли 13 тонн лечебной грязи: в Баяндаевском районе оштрафовали владельца санатория

Незаконная добыча осуществлялась в период с 2016 по 2018 год
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Незаконно добыли 13 тонн лечебной грязи: в Баяндаевском районе оштрафовали владельца санатория. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураНезаконно добыли 13 тонн лечебной грязи: в Баяндаевском районе оштрафовали владельца санатория. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
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В Баяндаевском районе к административной ответственности привлекли владельца одного из санатория. За два года его санаторий использовал лечебную грязь, которую добывали незаконно.

- Организация добычи проводилась с нарушением законодательства о недропользовании, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - Так, запасы лечебной грязи по категориям не подсчитаны, государственная экспертиза и постановка на учет не проводились. Проект на разработку месторождения не разработан. В установленном порядке горноотводный акт, удостоверяющий уточнённые границы горного отвода, не оформлен. Территория вокруг озера находится в ненадлежащем состоянии, загрязнена отходами.

Помимо этого оказалось, что у санатория нет лицензии на водозаборную скважину.

В отношении владельца санатория возбудили два дела об административных правонарушениях.

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