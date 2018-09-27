Незаконно добыли 13 тонн лечебной грязи: в Баяндаевском районе оштрафовали владельца санатория
В Баяндаевском районе к административной ответственности привлекли владельца одного из санатория. За два года его санаторий использовал лечебную грязь, которую добывали незаконно.
- Организация добычи проводилась с нарушением законодательства о недропользовании, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - Так, запасы лечебной грязи по категориям не подсчитаны, государственная экспертиза и постановка на учет не проводились. Проект на разработку месторождения не разработан. В установленном порядке горноотводный акт, удостоверяющий уточнённые границы горного отвода, не оформлен. Территория вокруг озера находится в ненадлежащем состоянии, загрязнена отходами.
Помимо этого оказалось, что у санатория нет лицензии на водозаборную скважину.
В отношении владельца санатория возбудили два дела об административных правонарушениях.
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