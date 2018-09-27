Искореженный металл: выставка разбитых автомобилей открылась в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-27T12:42:06+03:00

Полицейские показали, что может произойти, если не соблюдать правила дорожного движения [фото]

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Чтобы показать жителям Иркутска последствия от несоблюдения правил дорожного движения, иркутские полицейские в очередной раз провели выставку разбитых автомобилей. На одной из штраф-площадок города инспекторы ГИБДД показали учащимся автошкол и водителям такси, что может произойти, если садиться за руль пьяным, превышать скорость, не уступать дорогу, или пренебрегать другими ПДД.

По мнению полицейских, узнав о ДТП и судьбах их участников, а также увидев последствия конкретных автомобильных аварий, автолюбители должны осознать степень личной ответственности и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

- Такие мероприятия полезны как начинающим автомобилистам, так и водителям со стажем. Ведь зачастую, не задумываясь о последствиях, нарушают ПДД и те и другие, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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