2018-09-27T12:49:34+03:00
Происшествия

Убил сослуживца топором, а затем сжег тело: в Бурятии осудили бывшего военнослужащего

Преступника наказали спустя 14 лет после совершения убийства
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Бурятии военного наказали спустя 14 лет после совершения преступленияВ Бурятии военного наказали спустя 14 лет после совершения преступленияФото: Андрей КОПАЛОВ
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Еще в апреле 2014 года в Республике Бурятия Сергей Ожегов ефрейтор запаса одной из воинских частей повздорил с сослуживцем. Все закончилось кровавой расправой. Ожегов нанес удар топором по голове мужчины. Тот скончался на месте. Преступник никому не сообщил о содеянном. Чтобы скрыть убийство Ожегов сжег тело сослуживца в мусорной яме, неподалеку от военной части.

- Несмотря на большой промежуток времени, прошедший с исчезновения военнослужащего, военные следователи не прекращали работу по установлению его местонахождения, склоняясь к версии, что потерпевший не самовольно оставил место службы, а стал жертвой преступления, - сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

В январе этого года при помощи аэродромной тепловой пушки отогрели грунт на месте происшествия. Там обнаружили кости. Их отправили на экспертизу. Выяснилось, что останки принадлежат скелету человека.

Следователи активно работали со свидетелями и собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить в содеянном Сергея Ожегова.

Военный суд Улан-Удэнского гарнизона приговорил Ожегова к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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